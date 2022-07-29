İstanbul Boğazı'nda arızalanan tanker kurtarıldı - Son Dakika
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İstanbul Boğazı'nda arızalanan tanker kurtarıldı

29.07.2022 22:10

İskenderun'dan Ukrayna'ya seyir halindeyken İstanbul Boğazı geçişi sırasında arızalanan tanker bulunduğu yerden çekildi.

İskenderun'dan Ukrayna'ya seyir halindeyken İstanbul Boğazı geçişi sırasında arızalanan tanker bulunduğu yerden çekildi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İskenderun'dan Ukrayna'ya giderken makine arızası yapan "ADİL İBRAHİMLİ" isimli 139 metre boyundaki tankerin, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi koordinasyonunda, kılavuz kaptan ve KURTARMA-7 römorkörü refakatinde Türkeli Demir Sahası'na emniyetle demirletildiği duyuruldu.

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Kaynak: AA

İstanbul Boğazı, İskenderun, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul Boğazı'nda arızalanan tanker kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul Boğazı'nda arızalanan tanker kurtarıldı - Son Dakika
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