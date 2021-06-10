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İskenderun Demirçelik Ortaokulu'ndan "Değişimin Rüzgarında, Birlikte" Projesi - Son Dakika

İskenderun Demirçelik Ortaokulu'ndan "Değişimin Rüzgarında, Birlikte" Projesi

10.06.2021 08:45
İskenderun Demirçelik Ortaokulu'ndan

Eğitimde kaliteyi her zaman ön planda tutan İskenderun Demirçelik Ortaokulu, Erasmus+ projeleri ile öğrencilerin hayatlarını değiştirmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz yıllarda, Eat a Smart, Move a Lot projesi kapsamında birçok faydalı etkinliğe imza atan İskenderun Demirçelik Ortaokulu, 2020 yılında ortak olduğu, Avrupa Komisyonu ve Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen, 5 farklı ülkeden ortakların işbirliği ile yürütülen "Together- In The Winds of Change-Değişimin Rüzgarında, Birlikte" projesi ile eğitimde kaliteyi artırmaya yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Proje hakkında bilgi veren İskenderun Demirçelik Ortaokulu İngilizce öğretmeni Damla ATAM, projenin farklı ülkelerde eğitim veren ,5 tane eğitim kurumu arasında bir ortaklık tarafından geliştirildiğini belirtti. Projenin konusunun dezavantajlı bölgelerdeki öğrencilerin eğitimlerini kültürel, sanatsal ve sosyal etkinliklerle zenginleştirmek olduğunu belirten ATAM, şunları söyledi; " Projemiz İngilizce Öğretmenimiz Serap BUDAK tarafından başlatıldı. Projemizde Portekiz, İtalya, Romanya, Letonya ve Türkiye'den okullar yer alıyor. Proje kapsamında, eğitimde iyi uygulamaları paylaşarak, sanat, tiyatro, müzik, spor ve kendini ifade yöntemlerini kullanarak, değişik eğitim stratejileri geliştirmek için işbirliği içinde çalışıyoruz. Amacımız, farklı eğitim sistemlerine sahip öğrenci ve öğretmenlerin, değişik ülkelerde oluşan sorunlar için aynı hassasiyete sahip olmalarını sağlamak, kültürel sorunlara çözüm bulma mantığıyla, fikirleri, uygulamaları ve stratejileri paylaşarak dış dünyaya açılma kapasitelerinin artırmak için bir ortaklık ağı oluşturmaktır."

Projenin Eylül 2020'de başladığını belirten ATAM; "Okulda ilk olarak projemizi öğrenci ve velilerimize anlattık. Proje maskotumuzu belirledik. Güzel ülkemizi tanıtıcı videolar hazırlayarak ortaklımızla paylaştık. Avrupa Sağlıklı Beslenme Günü kapsamında değişik etkinlikler yaptık. Ortak ülkelerin milli bayramlarını tebrik kartlarıyla kutladık. Ortaklarımıza geleneksel müziğimizden örnekler vererek, 9 Mayıs Avrupa Gününde onlar için etkinlik yaptık.Geçtiğimiz hafta, öğrencilerimizle birlikte 5 Haziran Dünya Çevre Günü için değişik çalışmalar yaptık. Proje bir ekip işidir. Proje ekibimizde yer alan arkadaşlarım Fatma BÜYÜK, Necibe ERSOY, Osman KALA ve Gülşah ZOBAR'a aynı zamanda okulumuza böyle güzel bir proje kazandıran Serap BUDAK öğretmenimize teşekkür ediyorum " diye ekledi.

İskenderun Demirçelik Ortaokulu Müdürü Yusuf İskender GÖZÜBERK, projenin Erasmus+ 2020 teklif çağrısında istinaden kabul edildiği belirterek şunları söyledi; " Eğitim büyük özveri gerektiren bir süreçtir. Bu süreci değişik ve faydalı projelerle desteklemek lazım. Okulumuzda bu tür projelere büyük önem veriyoruz. Öğretmenlerimiz bu konuda çok başarılılar. Bu proje sayesinde, birçoköğrencimizin hayatına dokunacağız. Projede emeği geçen tüm öğretmen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum."

İskenderun Demirçelik Ortaokulu'ndan Değişimin Rüzgarında, Birlikte Projesi

Avrupa Komisyonu, İskenderun, Türkiye, Erasmus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel İskenderun Demirçelik Ortaokulu'ndan 'Değişimin Rüzgarında, Birlikte' Projesi - Son Dakika


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