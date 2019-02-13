Son Dakika Haberleri: İskenderun E-5 Karayolu Altyapısında Bakım Onarım Yapıldı

İskenderun E-5 Karayolu Altyapısında Bakım Onarım Yapıldı

7 saat önce

HATSU, yağmur suyu hatlarının tıkanmasını önlemek amacıyla temizlik çalışmalarının sürdürüldüğünü duyurdu.

İskenderun E-5 Karayolu Altyapısında Bakım Onarım Yapıldı, System.String[]

Yağmur yağışlarının yoğun olması ve yağışlar sonrasında oluşan sorunların çözümüne yönelik çalışmalar gerçekleştiren Genel Müdürlük, İskenderun ilçesinde su birikintisi sorununu tespit edilen bölgelerde temizlik yapıldığını ve tıkanma bulunan altyapının temizlik araçları ve ekiplerin yardımı ile temizlendiğini açıkladı.

İskenderun E-5 Karayolu ve yan servis yolu üzerinde tıkanan hatlarda ve yağmur suyu tahliyesinin sağlandığı yağmursuyu ızgaralarında temizlik yapıldığını bildiren HATSU, yağmursuyu ızgaralarının iç kısımlarında katı atıklar ve taşlardan oluşan tıkanıklıkların temizlenerek bölgede ki su birikintilerinin önüne geçildiğini belirtti.

Yağmursuyu ızgaralarında ki temizliğin önemine dikkat çekerek düzenli ve koordineli bir şekilde yapılan çalışmaların devam edeceğini bildiren idare, ağır tonajlı arabaların geçmesi ile deforme olan parsel bacalarının da yenilendiğini aktardı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 05:26 Kaynak: Bültenler

İskenderun, Güncel
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