Son Dakika Haberleri: İskenderun e-5 karayolu'nda altyapı temizliği
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İskenderun e-5 karayolu'nda altyapı temizliği

46 dakika önce

HATSU, altyapının rahat nefes alması adına Hatay genelinde temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

İskenderun e-5 karayolu'nda altyapı temizliği, System.String[]

Kanalizasyon ile yağmur suyu hatlarında oluşan tıkanma ve taşma problemlerini gidermek amacıyla yapılan temizlik çalışmaları sayesinde koku sorunlarının önüne geçildiğini bildiren Genel Müdürlük, Hatay'ın 15 ilçesinde mobil ekipler tarafından ALO 185 HATSU Çağrı Merkezine gelen bildirimlere müdahale edildiğini aktardı.

İskenderun genelinde yapılan temizlik çalışmalarının aralıksız bir şekilde devam ettiğini vurgulayan HATSU, İskenderun E-5 karayolu yan cep kısmında bulunan ve yağmur yağdığında tıkanmalara sebep olan muayene bacalarında vidanjör aracıyla temizlik çalışması gerçekleştirildiğini belirtti.

İskenderun, Hatay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 10:24 Kaynak: Bültenler
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