İskenderun Emniyet Müdürü Tolunay kalp krizi geçirdi

Kalp krizi geçiren İskenderun İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Mithat Tolunay, tedavi altına alındı.

Kalp krizi geçiren İskenderun İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Mithat Tolunay, tedavi altına alındı.

Tolunay'ın makam odasında bulunduğu sırada rahatsızlanması üzerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Kalp krizi geçirdiği belirlenen Tolunay İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Tolunay, Defne ilçesindeki özel bir hastaneye sevk edildi.

Anjiyo yapılan Tolunay'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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