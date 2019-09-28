Son Dakika Haberleri: İskenderun engelliler basketbol takımı - galatasaray: 49-89
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İskenderun engelliler basketbol takımı - galatasaray: 49-89

59 dakika önce

Hatay'ı Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde temsil eden İskenderun Engelliler Basketbol Takımı, evinde konuk ettiği Galatasaray'a 49-89 mağlup oldu.

İskenderun engelliler basketbol takımı - galatasaray: 49-89, System.String[]

Hatay'ı Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde temsil eden İskenderun Engelliler Basketbol Takımı, evinde konuk ettiği Galatasaray'a 49-89 mağlup oldu.

Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi bugün oynanan karşılaşmalarla başladı. İskenderun Engeliler Basketbol Takımı, sezonun ilk maçını Galatasaray ile oynadı. İlçe Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı İskenderun Belediye Başkan Yardımcıları Ahmet Keskin ve Kemal Nadir Önal, İlçe Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Ali Ferit Gündel ile basketbolseverler izledi.

İlk periyodu saha ve seyirci avantajını kullanan ev sahibi ekip, 14-20'lik skorla bitirdi. İkinci periyotta ise konuk ekip öne geçti ve skoru 29-43'e taşıdı. Üçüncü periyotta konuk Galatasaray farkı 24 sayıya yükseltti ve skor 41-65 oldu. Son periyotta farkı daha da açan sarı-kırmızılılar, deplasmanda İskenderun Engelliler Basketbol Takımı'nı 49-89 mağlup etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Karşılaşmadan görüntüler

Galatasaray, İskenderun, basketbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 05:08 Kaynak: DHA
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