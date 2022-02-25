SPOR İskenderun Engelliler Basketbol Takımı'nda hedef namağlup şampiyonluk - Son Dakika
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SPOR İskenderun Engelliler Basketbol Takımı'nda hedef namağlup şampiyonluk

25.02.2022 10:11

İskenderun Engelliler Basketbol Takımı'nda hedef namağlup şampiyonlukUfuk AKTUĞ / İSKENDERUN (Hatay), (DHA) - Türkiye Engelsiz Basketbol 1'inci Ligi'nde ilk yarının son haftasına namağlup lider olarak giren İskenderun Engelliler Basketbol Takımı, konuk edeceği İzmir ekibi Bornova Barışgücü'ne...

İskenderun Engelliler Basketbol Takımı'nda hedef namağlup şampiyonluk

Ufuk AKTUĞ/ İSKENDERUN (Hatay), (DHA) - Türkiye Engelsiz Basketbol 1'inci Ligi'nde ilk yarının son haftasına namağlup lider olarak giren İskenderun Engelliler Basketbol Takımı, konuk edeceği İzmir ekibi Bornova Barışgücü'ne karşı da kazanmanın planlarını yapıyor.

Ligde oynadığı 9 maçın tamamını kazanarak liderliğini sürdüren İskenderun Engelliler Basketbol Takımı, sahasında oynayacağı zorlu Bornova Barışgücü maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Namağlup şampiyonluğu hedefleyen İskenderun ekibinde başkan Suat Atasever, saha kenarında büyük bir heyecanla antrenmanı izleyerek hedefleri konusunda hatırlatmalar yaparken, arzu ve istekli olmalarından dolayı da sporcularını kutladı.

SUAT ATASEVER: CAMİA OLARAK NAMAĞLUBİYETE KİLİTLENDİK

Kulüp başkanı Suat Atasever, geçen yıl Süper Lig'den bir basketle küme düştüklerini hatırlatarak, "Pandemi dolayısıyla maçlar hafta içerisine sıkıştırıldı. Küme düşmeyecek bir ekip olmamıza rağmen çok zorlandık ve sonuç olarak bir alt lige düştük. Yeni sezonda 1'inci Lig'e şampiyonluk parolasıyla girdik. Sporcularımız o kadar hırslanmışlardı ki, ligin bir an önce başlaması için sabırsızlanıyorlardı. Rakiplerimiz arasında yüksek bütçelere sahip Ordu ve Karabük gibi takımlar yer alıyordu. Biz ise kısıtlı imkanlarla kurduğumuz kadroyla bu iki rakibimizi de farklı yenerek önemli bir avantaj yakaladık. Yeterli olmasa da maddi destek alıyoruz. Eksik kalan parayı da yönetim olarak kendi aramızda tamamlıyoruz. Yer aldığımız ligin çok üstünde bir kadroya sahibiz. İşte bu kadro ile namağlup şampiyon olmak istiyoruz" dedi.

SİNAN ARSLAN: ÜST DÜZEY BİR PERFORMANS ORTAYA KOYUYORUZ

Takım antrenörü Sinan Arslan, Süper Lig'e tekrar çıkmak için sezon öncesinde çok çalıştıklarının altını çizerek, "Pandemiden dolayı salonlar kapalı olduğu için kendi evlerimizde ağırlık çalışmaları yaparak formumuzu korumaya çalıştık. Yasakların ortadan kalkması ve salonların açılmasıyla birlikte evlerimizden çıkarak salonlarda hazırlıklarımızı yapmaya başladık. Birçok takım henüz hazırlığa başlamadan biz ligin başlamasına iki ay kala çalışmalarımıza ağırlık verdik. Çünkü biz yeniden Süper Lig'e çıkmak istiyorduk. İsteğimiz ve hırsımız bizi bu noktaya getirdi? ifadelerini kullandı.

SELVİ KILCILAR: KADINLAR EVLERİNDEN ÇIKSIN

Takımın tek kadın sporcusu olan Selvi Kılcılar ise basketbolu çok sevdiğini ve elinden geldiği kadar oynamak istediğini dile getirerek, "Ben 23 yaşında felç geçirerek engelli hale geldim. Önceleri izleyicisi olduğum basketbolu çok seviyordum. Engelli olduktan sonra eve kapanmadım, karamsar olmadım ve bir sporcu olarak sahaya indim. Çevrem, başkanım ve sporcu arkadaşlar beni destekledi. Çok sevdiğim bu sporu gücüm tükenene kadar yapacağım. Benim hayata tutunmama yol açan basketbolu çok seviyorum.?

SPOR İskenderun Engelliler Basketbol Takımı'nda hedef namağlup şampiyonluk
SPOR İskenderun Engelliler Basketbol Takımı'nda hedef namağlup şampiyonluk
SPOR İskenderun Engelliler Basketbol Takımı'nda hedef namağlup şampiyonluk
SPOR İskenderun Engelliler Basketbol Takımı'nda hedef namağlup şampiyonluk
SPOR İskenderun Engelliler Basketbol Takımı'nda hedef namağlup şampiyonluk
SPOR İskenderun Engelliler Basketbol Takımı'nda hedef namağlup şampiyonluk
SPOR İskenderun Engelliler Basketbol Takımı'nda hedef namağlup şampiyonluk
SPOR İskenderun Engelliler Basketbol Takımı'nda hedef namağlup şampiyonluk
SPOR İskenderun Engelliler Basketbol Takımı'nda hedef namağlup şampiyonluk
SPOR İskenderun Engelliler Basketbol Takımı'nda hedef namağlup şampiyonluk

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Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: SPOR İskenderun Engelliler Basketbol Takımı'nda hedef namağlup şampiyonluk - Son Dakika
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