İskenderun Garı'nda Askeri Hareketlilik

İskenderun Garı'nda askeri hareketlilik Hatay'da tank ve askeri araç hareketliliğiHATAY - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan'ın Hatay sınırında yaptığı kritik toplantının ardından Hatay'da askeri hareketlilik yaşandı.

İskenderun Garı'nda askeri hareketlilik

Hatay'da tank ve askeri araç hareketliliği



HATAY - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan'ın Hatay sınırında yaptığı kritik toplantının ardından Hatay'da askeri hareketlilik yaşandı. Çok sayıda tank ve askeri araç Kilis sınırında konuşlandırılmak üzere, İskenderun tren garından Kırıkhan'a doğru hareketlendi.

Gün içerisinde MİT Başkanı Hakan Fidan'la birlikte Hatay sınırına gelen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın yaptığı toplantının ardından Hatay'da askeri hareketlilik yaşandı. İskenderun tren garında vinçlere bindirilen çok sayıda tank ve beraberindeki askeri araçlar Kırıkhan'a doğru yola çıktı.

Askeri araç ve tankların Kilis-Suriye sınırında konuşlandırılacağı öğrenildi.

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