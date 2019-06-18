Son Dakika Haberleri: İskenderun Hatmek Bağlama Kursiyerlerinden Mini Konser
Son Dakika Güncel Haber

İskenderun Hatmek Bağlama Kursiyerlerinden Mini Konser

31 dakika önce

Hatay Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren HATMEK'te bağlama kursuna katılan kursiyerler tarafından mini konser verildi.

İskenderun Hatmek Bağlama Kursiyerlerinden Mini Konser, System.String[]

Sosyal ve kültürel olarak vatandaşların farklı alanlarda eğitimler alması ve yeteneklerini geliştirilmesi adına düzenlenen eğitim kursları kapsamında Hatay Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (HATMEK) İskenderun şubesinde 7 aylık süreçte bağlama kursuna katılan 14 kursiyer, İskenderun HATSU hizmet binasında müzikseverlere mini konser verdi.

8 ile 65 yaş arasındaki kursiyerlerin vermiş olduğu dinleti, türkü ve halk müziği dallarında dinleyenlere güzel dakikalar yaşattı.

Kursa katılanlar tarafından seslendirilen ve alkışlarla beğeni bulan mini konseri dinlemeye gelen vatandaşlar, emeği geçen kursiyerlere ve eğitimcilere teşekkür ederek böyle etkinliklerin devamının getirilmesini istediler.

Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 01:53 Kaynak: Bültenler
İskenderun, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bir ilki başardı! Vatandaş olmayan aday büyükşehir belediye başkanı oldu Koyun peynirine talep arttı, vatandaşlar günlerce sipariş için bekliyor Berfin heyecanla beklediği ameliyata el sallayarak girdi 10 saatlik ameliyat sona erdi! Berfin'den sevindirici haber geldi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.6.2019 14:24:10. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İskenderun Hatmek Bağlama Kursiyerlerinden Mini Konser
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]