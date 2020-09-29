İskenderun İlçe Milli Eğitim Müdürü Köseoğlu'nun Kovid-19 testi pozitif çıktı - Son Dakika

İskenderun İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Köseoğlu'nun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.
Köseoğlu, öksürük ve ateş gibi semptomlar göstermesi üzerine İskenderun Devlet Hastanesine başvuruda bulundu.
Köseoğlu'nun burada yapılan Kovid-19 testi pozitif çıktı.
Tedavisine evde devam edilen Köseoğlu'nun, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 15:57 - Kaynak: AA
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