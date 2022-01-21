İskenderun Kaymakamı İskender Yönden, jandarma helikopteriyle havadan trafik denetimi gerçekleştirdi.
Yönden, Hatay İl Jandarma Alay Komutanlığına bağlı helikopterle asayiş, güvenlik ve trafik uygulamalarını kontrol etti.
Yönden'e denetimlerinde, Hatay İl Jandarma Alay Komutanı Albay Emrullah Büyük, Sahil Güvenlik İskenderun Grup Komutanı Yarbay Oğuz Emre Çiçek, İskenderun İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Yüzbaşı Yusuf Yıldırım ve İskenderun İlçe Emniyet Müdürü Nevzat Güneş eşlik etti.
Denetimlerde kontrol edilen 702 araçtan 28'ine idari para cezası uygulandı, hacizli 1 araç yakalandı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › İskenderun Kaymakamı İskender Yönden, helikopterle trafik denetimi yaptı - Son Dakika