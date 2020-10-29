İskenderun Kaymakamı Yönden: Cumhuriyetin 97'nci yılında her şeye rağmen ayaktayız - Son Dakika

HATAY'da İskenderun Kaymakamı İskender Yönden, dün orman yangınının söndürülmesi ve 26 Ekim'de PKK'lı 1 teröristin etkisiz hale getirilmesini hatırlatarak, "Saldıranları öldürdük, yanan kısımları söndürdük, yaralımız yok. Cumhuriyetin 97'nci yılında her şeye rağmen ayaktayız. Kutlayacağız, kutlamaya devam edeceğiz" dedi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 97'nci kuruluş yıldönümü nedeniyle İskenderun Kaymakamlığı bahçesinde tören düzenlendi. Törene, İskenderun Kaymakamı İsmail Yönden'in yanı sıra kent protokolü ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende konuşan Kaymakam İsmail Yönden, Cumhuriyet'in, tarihin en büyük ve kapsamlı çağdaşlaşma hamlesi olduğuna dikkati çekti.İskenderun ilçesinde 26 Ekim'de 1 teröristin etkisiz hale getirilmesini ve dün söndürülen orman yangınını hatırlatan Yönden, "Rabbime binlerce şükürler olsun herhangi bir kayıp olmadan atlattık. Saldıranları öldürdük, yanan kısımları söndürdük, yaralımız yok. Cumhuriyetin 97'nci yılında her şeye rağmen ayaktayız. Kutlayacağız, kutlamaya devam edeceğiz" diye konuştu.