İskenderun Kaymakamı Yönden Kovid-19 tedbirlerini denetledi - Son Dakika

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İskenderun Kaymakamı Yönden Kovid-19 tedbirlerini denetledi
6 saat önce
İskenderun Kaymakamı İskender Yönden, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili kentte alınan tedbirleri denetledi.
İskenderun Kaymakamı İskender Yönden, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili kentte alınan tedbirleri denetledi.
Denizciler güvenlik noktasındaki uygulamalara katılan Yönden, minibüslerdeki yolcu taşıma kurallarını inceledi.
Yönden, tedbirlerin titizlikle yürütüleceğini kaydetti.
Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 12:12 Kaynak: AA
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