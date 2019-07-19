Son Dakika Haberleri: İskenderun Kaymakamından şehit ailelerine ziyaret
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İskenderun Kaymakamından şehit ailelerine ziyaret

1 saat önce

İskenderun Kaymakamı İskender Yönden, kentteki şehit ailelerini ziyaret ederek istek ve taleplerini dinledi.

İskenderun Kaymakamından şehit ailelerine ziyaret, System.String[]
İskenderun Kaymakamı İskender Yönden, kentteki şehit ailelerini ziyaret ederek istek ve taleplerini dinledi.
Yönden, Fatih Sultan Mehmet ve Denizciler Mahalleleri'nde bulunan Şehit Astsubay Zeki Karakaya ile sağlıkçı Er Burak Görürüm'ün ailesini ziyaret etti.
Burada ailelerin acısını paylaşan Yönden, başsağlığı diledi.
Fatih Sultan Mehmet, İskenderun, İskender, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 03:52 Kaynak: AA
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