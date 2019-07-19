İskenderun Kaymakamından şehit ailelerine ziyaret
1 saat önce
İskenderun Kaymakamı İskender Yönden, kentteki şehit ailelerini ziyaret ederek istek ve taleplerini dinledi.
İskenderun Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 03:52 Kaynak: AA
Kaymakamı İskender Yönden, kentteki şehit ailelerini ziyaret ederek istek ve taleplerini dinledi.
Yönden, Fatih Sultan Mehmet
ve Denizciler Mahalleleri'nde bulunan Şehit Astsubay Zeki Karakaya
ile sağlıkçı Er Burak Görürüm'ün ailesini ziyaret etti.
Burada ailelerin acısını paylaşan Yönden, başsağlığı diledi.
Erbil'de şehit edilen diplomat, Ankara'da toprağa verildi Türk diplomatın şehit edildiği saldırının faili, HDP'li vekilin ağabeyi çıktı Son dakika! Hakurk'tan acı haber: 1 askerimiz şehit oldu Son dakika! Hakurk ve Bitlis'ten acı haber geldi: 2 askerimiz şehit oldu