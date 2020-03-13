İskenderun körfezi fırtına ve yağmur nedeni ile Turkuaz rengine büründü - Son Dakika
Son Dakika Genel İskenderun körfezi fırtına ve yağmur nedeni ile Turkuaz rengine büründü - Son Dakika

İskenderun körfezi fırtına ve yağmur nedeni ile Turkuaz rengine büründü

6 saat önce

İskenderun körfezi fırtına ve yağmur nedeni ile Turkuaz rengine büründü Etkili olan sağanak yağmur ve fırtına İskenderun Adana yolunun bir bölümünde trafiği felç etti İskenderun'da etkili olan sağanak yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkilerken körfezin rengi turkuaza dönüştü.

İskenderun körfezi fırtına ve yağmur nedeni ile Turkuaz rengine büründü

Etkili olan sağanak yağmur ve fırtına İskenderun Adana yolunun bir bölümünde trafiği felç etti

HATAY - İskenderun'da etkili olan sağanak yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkilerken körfezin rengi turkuaza dönüştü.

İskenderun'da gün boyu devam eden sağanak yağmur ve fırtına akşam saatlerinde iyice şiddetlendi. Fırtına ve yağmur özellikle deniz trafiğini olumsuz etkiledi. İskenderun körfezinin mavi sularının turkuaz rengine dönüştüğü İskenderun'da fırtınaya aldırış etmeyen amatör balıkçılar denizin bu güzel manzarasında balık tutmaya devam ettiler. Fırtına ve yağmurun akşam saatlerinde şiddetini arttırması nedeni ile İskenderun Adana yolunun bir bölümü sular altında kaldı. Sürücülerin zor anlar yaşadıkları bölgede araçlar su içerisinde ilerlemekte güçlük çektiler.

İskenderun körfezi fırtına ve yağmur nedeni ile Turkuaz rengine büründü

İskenderun, Adana, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 08:59 Kaynak: İHA
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