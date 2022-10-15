İSKENDERUN KÖRFEZİ'NDE 3 HORTUM BİRDEN ÇIKTI - Son Dakika
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İSKENDERUN KÖRFEZİ'NDE 3 HORTUM BİRDEN ÇIKTI

15.10.2022 13:07

HATAY'deki İskenderun Körfezi'nde Arsuz açıklarından denizde ilerleyen aynı anda 3 ayrı hortum meydana geldi.

HATAY'deki İskenderun Körfezi'nde Arsuz açıklarından denizde ilerleyen aynı anda 3 ayrı hortum meydana geldi. İskenderun ilçe merkezinden de görülen grup hortumunun Akdeniz bölgesinde nadir görüldüğü kaydedildi.

Sabah saatlerinde gök gürültülü yağışla birlikte İskenderun Körfezi'nde Arsuz açıklarından denizde ilerleyen 3 ayrı hortumu gören vatandaşlar, cep telefonuyla görüntüledi. İskenderun ilçe merkezinden de görülen hortumlar, korku ve heyecan yaşattı. İskenderun Körfezi'ndeki hortum kısa sürede gözden kayboldu.

Meteoroloji yetkilileri, konvektif yağışlarla birlikte görülen hortumların 'grup hortumu' olduğunu belirterek bölgede nadir görüldüğünü bildirdi. (DHA)

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Kaynak: DHA

İskenderun, Akdeniz, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSKENDERUN KÖRFEZİ'NDE 3 HORTUM BİRDEN ÇIKTI - Son Dakika

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SON DAKİKA: İSKENDERUN KÖRFEZİ'NDE 3 HORTUM BİRDEN ÇIKTI - Son Dakika
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