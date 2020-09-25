İskenderun Körfezi'nde bir gemide 5 kilogram kokain ele geçirildi - Son Dakika

İskenderun Körfezi'nde bir gemide 5 kilogram kokain ele geçirildi

İskenderun Körfezi'nde bir gemiye düzenlenen operasyonda 5 kilogram kokain ele geçirildi.

İskenderun Körfezi'nde bir gemiye düzenlenen operasyonda 5 kilogram kokain ele geçirildi.

Hatay il ve İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, bir istihbaratı değerlendirerek çalışma başlattı.

Kolombiya'dan İskenderun'a kömür getiren Portekiz bayraklı "Sıder Venture" isimli gemiyi takibe alan polis, körfeze girdiği sırada gemiye operasyon düzenledi.

Geminin güverte kısmında narkotik köpeklerle yapılan aramada zulalanmış 5 kilogram kokain ele geçirildi.

Kentte özel bir limana çekilen gemide arama çalışmaları devam ediyor.

İskenderun Körfezi'nde bir gemide 5 kilogram kokain ele geçirildi
İskenderun Körfezi'nde bir gemide 5 kilogram kokain ele geçirildi
İskenderun Körfezi'nde bir gemide 5 kilogram kokain ele geçirildi
İskenderun Körfezi'nde bir gemide 5 kilogram kokain ele geçirildi

İskenderun, Narkotik, Kokain, Hatay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 19:15 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İskenderun Körfezi'nde bir gemide 5 kilogram kokain ele geçirildi - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

BDDK, bankada parası ve altını olanlara yüksek limitli kredi kartının yolunu açtı "Selefi dernekler silahlanıyor" soruşturmasında ifade veren Cübbeli Ahmet, Emniyet'te isim vermedi Başarılı bir aşının yaygın kullanımına kadar koronavirüse bağlı ölümler 2 milyona ulaşabilir Ayasofya'da heyecanlandıran keşif! 900 metrelik yeraltı menfezleri bulundu Botoks sonrası ölen Kübra'nın son anlarında kurabildiği tek cümle olayın vahametini anlattı "Anne çok güzel oldum" diyerek girdiği ameliyattan çıkamadı Oyuncu Onur Seyit Yaran'ı sokak ortasında vuran zanlı tutuklandı Genç kızlar, sosyal medya için Taksim'de erkekleri taciz edip o anları kayda aldı
Kızını öldürüp cansız bedenini derin dondurucuya koyan babaya 24 yıl hapis cezası verildi Kızını öldürüp cansız bedenini derin dondurucuya koyan babaya 24 yıl hapis cezası verildi         
00:45
Akıllara durgunluk veren olay! Borcuna karşılık eşini teminat olarak verdi, borcunu ödedi eşi geri gelmedi Akıllara durgunluk veren olay! Borcuna karşılık eşini teminat olarak verdi, borcunu ödedi eşi geri gelmedi         
21:55
Kadın polis, eski erkek arkadaşının 16 yaşındaki oğlu ile ilişkiye girdi Kadın polis, eski erkek arkadaşının 16 yaşındaki oğlu ile ilişkiye girdi         
21:18
Başakşehir kendi maçında TFF'nin yayınladığı listede yer almadı Başakşehir kendi maçında TFF'nin yayınladığı listede yer almadı         
20:34
Kapısına çöp bırakanları caydırmak için duvarına Kapısına çöp bırakanları caydırmak için duvarına "Beddua ederim, koronavirüs olursun" yazdı, bir daha kimse çöp atmadı         
16:24
Doğu Perinçek'in yargıyla ilgili tespiti program moderatörünü şaşırttı: Türkiye'de mi? Doğu Perinçek'in yargıyla ilgili tespiti program moderatörünü şaşırttı: Türkiye'de mi?         
16:12
MasterChef yarışmacısı Walison Fonseca'nın eşi Melisa Pınar, pozlarıyla gündem oldu MasterChef yarışmacısı Walison Fonseca'nın eşi Melisa Pınar, pozlarıyla gündem oldu         
15:51
Ekip otosunda ilişkiye giren polisler meslekten ihraç edildi Ekip otosunda ilişkiye giren polisler meslekten ihraç edildi         
15:03
Talihsiz çiftçi, ürünlerinin yanmasını gözyaşı dökerek izledi Talihsiz çiftçi, ürünlerinin yanmasını gözyaşı dökerek izledi         
14:02
Pazarcının aç gözlülüğü pes dedirtti! Ürünlerini metal parayla doldurduğu terazide tarttı Pazarcının aç gözlülüğü pes dedirtti! Ürünlerini metal parayla doldurduğu terazide tarttı         
13:54
Dolandırıcılar emekli savcıyı 380 bin TL dolandırdı Dolandırıcılar emekli savcıyı 380 bin TL dolandırdı         
13:51
Çocuğunun şiddet gördüğüne inanmadı, kamera kayıtlarını inceleyince şaşkına döndü Çocuğunun şiddet gördüğüne inanmadı, kamera kayıtlarını inceleyince şaşkına döndü         
12:58
Asansördeki kadını taciz edip Asansördeki kadını taciz edip "gel" işareti yaptı! Kayıttaki kamerayı hesap edemedi         
12:34
Burak Yılmaz, lüks villasını Hakan Çalhanoğlu'na 125 milyon liraya sattı Burak Yılmaz, lüks villasını Hakan Çalhanoğlu'na 125 milyon liraya sattı         
11:35
Cübbeli Ahmet Hoca, 2 milyon 600 bin liralık araç hakkında sessizliğini bozdu Cübbeli Ahmet Hoca, 2 milyon 600 bin liralık araç hakkında sessizliğini bozdu         
11:01
Karaköy'de yakalanan dilencilerin rahatlığı pes dedirtti Karaköy'de yakalanan dilencilerin rahatlığı pes dedirtti         
10:51
Oyuncu İpek Bağrıaçık su altı tutkunu çıktı! Enerji toplamak için yılda 2 ay dalış yapıyor Oyuncu İpek Bağrıaçık su altı tutkunu çıktı! Enerji toplamak için yılda 2 ay dalış yapıyor         
07:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.09.2020 02:20:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İskenderun Körfezi'nde bir gemide 5 kilogram kokain ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei