İskenderun Körfezi'nde ceset bulundu - Son Dakika

İskenderun Körfezi'nde ceset bulundu
21 dakika önce
Hatay'ın İskenderun ilçesinde körfezde balıkçılar tarafından bir erkek cesedi bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 08:34 Kaynak: İHA
Hatay'ın İskenderun ilçesinde körfezde balıkçılar tarafından bir erkek cesedi bulundu.
Alınan bilgiye göre, Güzelçay Mahallesi kıyılarında balıkçılar tarafından deniz yüzeyinde bir ceset bulundu. Sahil Güvenlik ekiplerine bildirilmesinin ardından henüz kimliği belirlenemeyen erkek cesedi cenaze aracı ile İskenderun Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis ve sahil güvenlik ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY
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