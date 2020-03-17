İskenderun Körfezi'nde ceset bulundu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İskenderun Körfezi'nde ceset bulundu - Son Dakika

İskenderun Körfezi'nde ceset bulundu

21 dakika önce

Hatay'ın İskenderun ilçesinde körfezde balıkçılar tarafından bir erkek cesedi bulundu.

İskenderun Körfezi'nde ceset bulundu, System.String[]

Hatay'ın İskenderun ilçesinde körfezde balıkçılar tarafından bir erkek cesedi bulundu.


Alınan bilgiye göre, Güzelçay Mahallesi kıyılarında balıkçılar tarafından deniz yüzeyinde bir ceset bulundu. Sahil Güvenlik ekiplerine bildirilmesinin ardından henüz kimliği belirlenemeyen erkek cesedi cenaze aracı ile İskenderun Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis ve sahil güvenlik ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY

İskenderun, Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 08:34 Kaynak: İHA
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