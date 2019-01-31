İskenderun Körfezi'nde Çifte Gökkuşağı
38 dakika önce
İskenderun Körfezi'nde yağmur sonrası oluşan gökkuşağı görsel bir şölen oluşturdu.
İskenderun Körfezi'nde yağmur sonrası oluşan gökkuşağı görsel bir şölen oluşturdu.
Şiddetli fırtına ve yağmurun etkili olduğu İskenderun'da yağmur sonrası ortaya çıkan çift gökkuşağı kartpostallık manzara oluşturdu. Denizindeki gemilerin ve balıkçı teknelerinin üzerinde görüntülenen gökkuşağı görenleri kendine hayran bıraktı. - HATAY
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 02:03 Kaynak: İHA
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