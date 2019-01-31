Son Dakika Haberleri: İskenderun Körfezi'nde Çifte Gökkuşağı

İskenderun Körfezi'nde Çifte Gökkuşağı

1 saat önce

İskenderun Körfezi'nde çifte gökkuşağıHATAY - İskenderun Körfezi'nde yağmur sonrası oluşan gökkuşağı görsel bir şölen oluşturdu Şiddetli fırtına ve yağmurun etkili olduğu İskenderun'da yağmur sonrası ortaya çıkan çift gökkuşağı kartpostallık manzara oluşturdu.

İskenderun Körfezi'nde çifte gökkuşağı

HATAY - İskenderun Körfezi'nde yağmur sonrası oluşan gökkuşağı görsel bir şölen oluşturdu
Şiddetli fırtına ve yağmurun etkili olduğu İskenderun'da yağmur sonrası ortaya çıkan çift gökkuşağı kartpostallık manzara oluşturdu.
Denizindeki gemilerin ve balıkçı teknelerinin üzerinde görüntülenen gökkuşağı görenleri kendine hayran bıraktı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 04:37 Kaynak: İHA

İskenderun, Genel
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