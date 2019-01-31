İskenderun Körfezi'nde Çifte Gökkuşağı
1 saat önce
İskenderun Körfezi'nde çifte gökkuşağıHATAY - İskenderun Körfezi'nde yağmur sonrası oluşan gökkuşağı görsel bir şölen oluşturdu Şiddetli fırtına ve yağmurun etkili olduğu İskenderun'da yağmur sonrası ortaya çıkan çift gökkuşağı kartpostallık manzara oluşturdu.
İskenderun
Körfezi'nde çifte gökkuşağı
HATAY - İskenderun Körfezi'nde yağmur sonrası oluşan gökkuşağı görsel bir şölen oluşturdu
Şiddetli fırtına ve yağmurun etkili olduğu İskenderun'da yağmur sonrası ortaya çıkan çift gökkuşağı kartpostallık manzara oluşturdu.
Denizindeki gemilerin ve balıkçı teknelerinin üzerinde görüntülenen gökkuşağı görenleri kendine hayran bıraktı.
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 04:37 Kaynak: İHA
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