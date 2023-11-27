 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Depremde çöken İskenderun Körfezi'nde kuvvetli yağış sonrası denizle kara birleşti - Son Dakika

Depremde çöken İskenderun Körfezi'nde kuvvetli yağış sonrası denizle kara birleşti

Hatay'ın İskenderun ilçesinde şiddetli yağış ve fırtınanın etkisiyle depremle birlikte yaklaşık 1 metreyi bulan çökmenin yaşandığı sahil şeridi sular altında kaldı.

27.11.2023 - 08:45,  Güncelleme: 09:15
Abone Ol

Hatay'ın İskenderun ilçesinde şiddetli yağış ve fırtınanın etkisiyle depremle birlikte yaklaşık 1 metreyi bulan çökmenin yaşandığı sahil şeridi sular altında kaldı.

ŞİDDETLİ YAĞIR CADDELERİ GÖLE ÇEVİRDİ

Meteorolojinin şiddetli yağış uyarısıyla birlikte Hatay'ın İskenderun ilçesi hafta sonunu yağışlı geçirdi. İskenderun ilçesinde akşam saatlerinde fırtınayla birlikte etkili olan şiddetli yağış caddeleri göle çevirdi.

Depremde çöken İskenderun Körfezi'nde kuvvetli yağış sonrası denizle kara birleşti

SAHİL SULAR ALTINDA KALDI

Deprem sonrası yer yer 1 metreyi bulan çökmelerin yaşandığı İskenderun sahili, denizde dalgaların boyunun 5 metreyi bulmasıyla sular altında kaldı. Sular altında kalan bölgeye araç ve yaya girişine izin verilmiyor.

Depremde çöken İskenderun Körfezi'nde kuvvetli yağış sonrası denizle kara birleşti
Depremde çöken İskenderun Körfezi'nde kuvvetli yağış sonrası denizle kara birleşti
Depremde çöken İskenderun Körfezi'nde kuvvetli yağış sonrası denizle kara birleşti
Depremde çöken İskenderun Körfezi'nde kuvvetli yağış sonrası denizle kara birleşti
Depremde çöken İskenderun Körfezi'nde kuvvetli yağış sonrası denizle kara birleşti
Depremde çöken İskenderun Körfezi'nde kuvvetli yağış sonrası denizle kara birleşti
Kaynak: İHA

İskenderun, Deprem, Hatay, Deprem, Doğal Afet, Hava Durumu, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Depremde çöken İskenderun Körfezi'nde kuvvetli yağış sonrası denizle kara birleşti - Son Dakika


Son Dakika
10:49 Yeşim Salkım, Zafer Partisi'ne mi katıldı? Jet yalanlama geldi
10:49 Katar'dan yeni hamle! Ateşkesin uzatılması için İsrail'e heyet gönderdiler
10:42 Rehine takasına damga vuran görüntü! Hamas üyesinden İsrailli rehineye duygusal veda
10:32 Çobanın hazin sonu kamerada! Beslediği koç tarafından böyle öldürüldü
10:28 Yükselişini sürdüren dolar 28,90'dan işlem görüyor
10:20 Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı vermişti! Çalışan emeklinin 5 bin TL ikramiyesi aralıkta hesapta olacak
10:12 Penaltı var mı yok mu? Türkiye'nin tartıştığı pozisyonda hakem yorumcuları son noktayı koydu
09:56 Terör örgütü PKK'nın sözde Suriye sorumlusu Mutlu Kacar etkisiz hale getirildi
09:55 Filme damga vuran sahne! Beren Saat kendi kendini tatmin etti, izleyicilerden yorum yağdı
09:45 Yolcu otobüsü tıra çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2023 11:03:44. #1.13#
SON DAKİKA: Depremde çöken İskenderun Körfezi'nde kuvvetli yağış sonrası denizle kara birleşti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement