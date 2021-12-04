İskenderun Körfezi'nde dinamit yüklü konteyner denize düştü - Son Dakika

İskenderun Körfezi'nde dinamit yüklü konteyner denize düştü

İskenderun Körfezi'nde bir gemiden dinamit yüklü konteyner denize düştü.

İskenderun Körfezi'nde bir gemiden dinamit yüklü konteyner denize düştü. Kıyı emniyeti tarafından bölgedeki gemilere uyarı yapıldı. İskenderun Körfezi'nde tehlikeli madde taşıyan ve konteyner gemilerinin demir sahası güzergahı olan kıyıya 1 deniz mili mesafedeki bölgeden geçiş yapmakta olan bir gemiden denize, içerisinde dinamit yükü olan konteyner düştü. Kıyı emniyeti tarafından yapılan açıklamada "36 33 K- 035 50,70 D mevkiinde denize patlayıcı madde (dinamit) yüklü konteyner düşmüştür. Söz konusu bölgenin 1 mil yarıçapındaki sahadan emniyet açısından neta olması halinde, kanal 16 üzerinden Türk radyo ile irtibat kurulması istenmektedir. Denizcilere duyurulur" açıklaması yapıldı. Açıklamanın ardından İskenderun Körfezi'nde belirtilen bölgedeki gemiler uzaklaşırken Sahil Güvenlik ve Liman Başkanlığından bir ekip, tedbir amaçlı bölgede beklemeye başladı.

Son Dakika

Erdoğan'ın Siirt mitingine bombalı tuzak! Polisin dikkati katliamı son anda önledi

Kılıçdaroğlu'nun mitinginde dikkat çeken ayrıntı! İmamoğlu ve Yavaş davet edilmedi mi?

Yakıtı bittiği için viyadüğe park edilen otomobile tanker çarptı! Korkunç kazada 1 kişi hayatını kaybetti

AK Partili Mahir Ünal açılışa katılımın az olduğunu gördü ve "Zaten kimse gelmemiş ki" dedi

Haluk Bilginer, Cübbeli Ahmet Hoca'nın sözlerinden şarkı yaptı: Öp beni, yut beni, yala beni, şap beni, şup beni...

Guinness sorusu Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu! Yarışmacı joker kullanmasına rağmen elendi

Barbaros Akdeniz'in Kılıcı dizisinde yeni bir yüz: Emir Benderlioğlu

İstanbul'un en başarılı belediye başkanı kim? Hangi ilçe öne çıktı? İşte sonuçlar!