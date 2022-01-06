İskenderun Körfezi'nde gemiden düşen dinamit yüklü konteyner karaya çıkarıldı - Son Dakika

İskenderun Körfezi'nde gemiden denize düşen dinamit yüklü konteyner karaya çıkarıldı.
Arsuz Konacık açıklarında 80 metre derinlikte yeri tespit edilen dinamit yüklü konteyneri çıkarmak için çalışma başlatıldı.
Ekipler, özel dalgıç kıyafetiyle daldıkları bölgede konteyneri halatlara bağladı.
Tekne üzerindeki vinç yardımıyla yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından konteyner deniz yüzeyine çıkarıldı.
Sahil Güvenlik tarafından alınan önlemlerle konteyner yüzdürülerek İskenderun Limanı'nda güvenli bölgeye çekildi.
İskenderun Körfezi'nde 4 Aralık 2021'de bir gemiden denize dinamit yüklü konteyner düşmüş, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü bölgeden geçen gemileri uyarmıştı.
Kaynak: AA
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