İskenderun Körfezi'nde hacizli gemi karaya oturdu - Son Dakika

İskenderun Körfezi'nde hacizli gemi karaya oturdu
25.03.2021 11:48
İskenderun Körfezi'nde hacizli gemi karaya oturdu Hatay'ın İskenderun Körfezinde şiddetli fırtına nedeniyle bir gemi karaya oturdu.
İskenderun Körfezi'nde hacizli gemi karaya oturdu
HATAY - Hatay'ın İskenderun Körfezinde şiddetli fırtına nedeniyle bir gemi karaya oturdu.
Şiddetli fırtına Hatay'da etkili oluyor. İskenderun Limanına 2012 yılında Ropax seferleri gerçekleştirmek üzere üzere gelen ve İskenderun Körfezi'nde mürettebatsız demirleyen 193 metre uzunluğundaki 33 bin grostonluk İngiltere bayraklı "Aqua Hercules" adlı hacizli gemi fırtınada karaya oturdu.
185 tır ile 320 yolcu kapasiteli dev gemide, 62 adet soğutuculu araç taşıma sistemi de bulunuyor. İngiltere bayraklı geminin 7'si Türk 37 mürettebatı şirketin alacaklarını ödemediği gerekçesiyle gemiyi terk etmişti.
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