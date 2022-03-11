İskenderun Körfezi'nde iki gemi çarpıştı - Son Dakika
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İskenderun Körfezi'nde iki gemi çarpıştı

11.03.2022 14:36

İskenderun Körfezi'nde iki gemi çarpıştıHATAY İskenderun Körfezi'nde demir sahasında iki gemiş çarptı.

İskenderun Körfezi'nde iki gemi çarpıştı

HATAY İskenderun Körfezi'nde demir sahasında iki gemiş çarptı.

Alınan bilgiye göre, demir tarayan MV Maher isimli gemi aynı yerde demirde bulunan MV Burak Deval adlı gemiyle çarpıştı. Olayda can kaybının ve çevre kirliliğinin olmadığı öğrenildi. Maher gemisi demirini bırakarak romörkör refakatinde emniyete alındı.

İskenderun Liman Başkanlığınca idari soruşturma başlatıldı.

İskenderun Körfezi'nde iki gemi çarpıştı
İskenderun Körfezi'nde iki gemi çarpıştı
İskenderun Körfezi'nde iki gemi çarpıştı

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İskenderun, Gemi, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İskenderun Körfezi'nde iki gemi çarpıştı - Son Dakika


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