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İskenderun Körfezi'nde korkutan alarm! Dinamit yüklü konteyner denize düştü - Son Dakika

İskenderun Körfezi'nde korkutan alarm! Dinamit yüklü konteyner denize düştü

04.12.2021 17:57

Doğu Akdeniz'in gözbebeği olan İskenderun Körfezi'nde dinamit yüklü konteynerin denize düşmesi sebebiyle bölgedeki gemilere acil uyarı yapıldı. Açıklamadan sonra İskenderun Körfezi'nde belirtilen bölgedeki gemiler uzaklaşırken sahil güvenlik bölgede nöbete geçti.

İskenderun Körfezi'nde bir gemiden dinamit yüklü konteynerin denize düşmesi nedeniyle panik yaşandı. Kıyı emniyeti tarafından bölgedeki gemilere uyarı yapıldı.

"RADYO İLE BAĞLANTI KURUN"

İskenderun Körfezi'nde tehlikeli madde taşıyan ve konteyner gemilerinin demir sahası güzergahı olan kıyıya 1 deniz mili mesafedeki bölgeden geçiş yapmakta olan bir gemiden denize içerisinde dinamit yükü olan konteynerin düştü. Kıyı emniyeti tarafından yapılan açıklamada "36 33 K- 035 50,70 D mevkiinde denize patlayıcı madde (Dinamit) yüklü konteyner düşmüştür. Söz konusu bölgenin 1 mil yarıçapındaki sahadan emniyet açısından neta olması halinde kanal 16 üzerinden Türk radyo ile irtibat kurulması istenmektedir. Denizcilere duyurulur" açıklaması yapıldı.

GERGİN BEKLEYİŞ BAŞLADI

Açıklamanın ardından İskenderun Körfezi'nde belirtilen bölgedeki gemiler uzaklaşırken sahil güvenlik ve Liman başkanlığından bir ekip, tedbir amaçlı bölgede beklemeye başladı.

İskenderun Körfezi'nde kırmızı alarm! Dinamit yüklü konteyner denize düştü
İskenderun Körfezi'nde korkutan alarm! Dinamit yüklü konteyner denize düştü

Sahil Güvenlik, İskenderun, Dinamit, Radyo, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İskenderun Körfezi'nde korkutan alarm! Dinamit yüklü konteyner denize düştü - Son Dakika


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SON DAKİKA: İskenderun Körfezi'nde korkutan alarm! Dinamit yüklü konteyner denize düştü - Son Dakika
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