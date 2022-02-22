İskenderun Körfezi'nde yapay resifler canlılara yuva olacak - Son Dakika

İskenderun Körfezi'nde iki noktaya bırakılacak yapay resiflerle canlı çeşitliliğini artırılması ve nesli tehlike altındaki türlerin korunması hedefleniyor.

İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemal Turan, gazetecilere, "Büyük İskender Resifler Projesi" kapsamında çalışmalara başladıklarını söyledi.

Resiflerin İskenderun Körfezi'ne ciddi katkıları olacağını anlatan Turan, bu sayede canlı çeşitliliğinin artacağını ifade etti.

Turan, resif toplarının dünyada belli sayıda yapıldığını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Özellik Amerika'da yaygın olarak yapılan resif topları Avrupa'da sadece İspanya ve İtalya'da yapılmıştır. Bu, iklim değişikliğinin etkilerini azaltmaya yönelik katkılar sağlayacak. Bu resif topları çevre dostudur. Bölge balıkçılığı gibi çevreye pozitif etkileri olacaktır. Başta orfoz ve lahoz gibi nesli tehlike altındaki türler için besleme ve koruma alanları oluşacak. Dalış turizmine de ciddi katkılar sağlayacak. Bakıldığı zaman körfezde dalış noktası yok. Bu projeyle körfezde dalış noktaları da oluşturacağız. Bir yıl izlemeden sonra bunu körfezin içerisinde yaygınlaştıracağız. İki noktaya toplam 60 resif topu bırakacağız. Bunları yaparken zemin ve akıntı etüdü oluşturduk, daha sonra bu bölgelere karar verdik."

Büyük İskender heykeli, dalış turizmine katkı sağlayacak

Projenin uzun soluklu olduğunun altını çizen Turan, dalış noktalarına Büyük İskender heykeli bırakacaklarını da ifade etti.

Turan, bu sayede dünyanın çeşitli yerlerinden bölgeye dalış turizmi için gelineceğini anlatarak, "Suyun altında Büyük İskender ve arkasındaki ordusunu görüp onlarla fotoğraf çektirmek için Avrupa'dan turistler gelecek. İskenderun Körfezi'nde yine bu sayede uluslararası turizmi canlandırmayı düşünüyoruz." şeklinde konuştu.

İSTE Rektörü Prof. Dr. Tolga Depci ve İskenderun Deniz Ticaret Odası Başkanı Kemal Kutlu'nun da incelediği resifler, basına tanıtıldı.