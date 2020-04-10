İskenderun Körfezi'ne gelen gemi sayısı yüzde 10 arttı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İskenderun Körfezi'ne gelen gemi sayısı yüzde 10 arttı - Son Dakika

İskenderun Körfezi'ne gelen gemi sayısı yüzde 10 arttı

6 saat önce

İMEAK Deniz Ticaret Odası İskenderun Şube Başkanı Kemal Kutlu, koronavirüs salgını nedeniyle lojistik sektörünün deniz taşımacılığına kaydığını bu nedenle körfeze gelen gemi sayısında yüzde 10 artış yaşandığını bildirdi.

İskenderun Körfezi'ne gelen gemi sayısı yüzde 10 arttı, System.String[]

İMEAK Deniz Ticaret Odası İskenderun Şube Başkanı Kemal Kutlu, koronavirüs salgını nedeniyle lojistik sektörünün deniz taşımacılığına kaydığını bu nedenle körfeze gelen gemi sayısında yüzde 10 artış yaşandığını bildirdi.

Ülkenin olağanüstü bir dönemden geçtiğini anlatan İMEAK Deniz Ticaret Odası İskenderun Şube Başkanı Kemal Kutlu, tedbirlerini alarak ticareti yürütmeye çalıştıklarını kaydetti. Başkan Kutlu, "Limanlarımız deniz ticareti için sürekli olarak açık. Acente görevlisi ve gemilere hizmet veren diğer şirket çalışanlarımız, sahil sağlık kurumunun belirlediği kurallar çerçevesinde gemilere hizmet vermeye devam etmektedir" dedi. Başkan Kutlu, İMEAK Deniz Ticaret Odası İskenderun Şubesi olarak doktorlarla sürekli istişare halinde olduklarının altını çizerek, "Yeni kurallar bütün arkadaşlara ivedilikle iletilmektedir. İskenderun Kaymakamlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ile görüşülerek gemilere hizmet veren arkadaşlarımızın 'acente kartları' ile trafik düzenlemelerinden en az şekilde etkilenmesini sağladık. Personel değişimi nedeniyle gemiden ayrılan Türk gemi adamları, sahil sağlık kuralları gereği hasta nakil ambulanslarıyla karantina merkezlerine taşınmakta ve karantina süresini dolduranların evlerine gitmelerine müsaade edilmektedir. Hizmet limanı olması nedeniyle bu değişimler ve gemilere verilen hizmetler, İskenderun Limakport desteğiyle Limakport Limanı'ndan yapılmaktadır" diye konuştu.

YÜZDE 10 ARTIŞ

Lojistik sektörünün dünyada koronavirüsten olumsuz etkilendiğini, sektörün deniz taşımacılığına kaydığını kaydeden Başkan Kutlu, şunları ifade etti:

"Bu gelişmeler neticesinde geçtiğimiz yıllara göre İskenderun Körfezi'ne gelen gemi sayısında yüzde 10 artış gerçekleşmiştir. Tüm bu gemi trafiği artışına rağmen bugüne kadar İskenderun Körfezi'ne gelen gemilerde herhangi bir koronavirüs vakasına rastlanmamıştır."


İskenderun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 02:29 Kaynak: DHA

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