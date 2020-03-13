İskenderun Körfezi turkuaz rengine büründü - Son Dakika
Son Dakika Güncel İskenderun Körfezi turkuaz rengine büründü - Son Dakika

İskenderun Körfezi turkuaz rengine büründü

33 dakika önce

İskenderun'da etkili olan sağanak yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkilerken körfezin rengi turkuaza dönüştü.

İskenderun Körfezi turkuaz rengine büründü, System.String[]

İskenderun'da etkili olan sağanak yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkilerken körfezin rengi turkuaza dönüştü.


İskenderun'da gün boyu devam eden sağanak yağmur ve fırtına akşam saatlerinde iyice şiddetlendi. Fırtına ve yağmur özellikle deniz trafiğini olumsuz etkiledi. İskenderun körfezinin mavi sularının turkuaz rengine dönüştüğü İskenderun'da fırtınaya aldırış etmeyen amatör balıkçılar denizin bu güzel manzarasında balık tutmaya devam ettiler. Fırtına ve yağmurun akşam saatlerinde şiddetini arttırması nedeni ile İskenderun Adana yolunun bir bölümü sular altında kaldı. Sürücülerin zor anlar yaşadıkları bölgede araçlar su içerisinde ilerlemekte güçlük çektiler. - HATAY

İskenderun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 07:15 Kaynak: İHA
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