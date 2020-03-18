Son Dakika › Genel › İskenderun Körfezinde aynı anda oluşan hortum böyle görüntülendi - Son Dakika
İskenderun Körfezinde aynı anda oluşan hortum böyle görüntülendi
6 saat önce
İskenderun Körfezinde aynı anda oluşan hortum böyle görüntülendi Hatay'ın İskenderun Körfezinde etkili olan sağanak yağmur ve fırtına sırasında açıklarda peş peşe hortumlar çıktı.
İskenderun Körfezinde aynı anda oluşan hortum böyle görüntülendi
HATAY - Hatay'ın İskenderun Körfezinde etkili olan sağanak yağmur ve fırtına sırasında açıklarda peş peşe hortumlar çıktı.
Arsuz Konacık bölgesi civarında çıkan hortumlar amatör bir balıkçı tarafından görüntülendi. Sağanak yağmur ve fırtınanın etkili olduğu körfezde peş peşe çıkan hortumlar balıkçılarda heyecana neden oldu. Yaklaşık yarım saat boyunca deniz suyunu gökyüzüne çeken hortumlar kıyıya yaklaşmadan etkisini yitirdi.
Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 02:18 Kaynak: İHA
Son Dakika Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsün etkisini yitirmesi için gereken süreyi verdi Arjantin'de iki kişinin cinsel ilişkisi yüzünden bir kasaba karantinaya alındı Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 2978'e yükseldi