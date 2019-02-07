İskenderun Körfezinde Fırtına Şiddetini Arttırıyor
50 dakika önce
Son yılların en şiddetli fırtınalarının yaşandığı İskenderun körfezinde dün öğlen saatlerinden bu yana etkili olan şiddetli fırtına etkisini arttırarak devam ediyor.
Son yılların en şiddetli fırtınalarının yaşandığı İskenderun
körfezinde dün öğlen saatlerinden bu yana etkili olan şiddetli fırtına etkisini arttırarak devam ediyor. Antalyada yaşanan hortum olayının benzerinin yaşanabileceği ihtimali bulunan körfeze yakın İskenderun Arsuz
ve Belen
ilçelerinde okullar tatil edilmişti. - HATAY
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 08:38 Kaynak: İHA
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