Son Dakika Haberleri: İskenderun Körfezinde Fırtına Şiddetini Arttırıyor

İskenderun Körfezinde Fırtına Şiddetini Arttırıyor

50 dakika önce

Son yılların en şiddetli fırtınalarının yaşandığı İskenderun körfezinde dün öğlen saatlerinden bu yana etkili olan şiddetli fırtına etkisini arttırarak devam ediyor.

İskenderun Körfezinde Fırtına Şiddetini Arttırıyor, System.String[]
Son yılların en şiddetli fırtınalarının yaşandığı İskenderun körfezinde dün öğlen saatlerinden bu yana etkili olan şiddetli fırtına etkisini arttırarak devam ediyor. Antalyada yaşanan hortum olayının benzerinin yaşanabileceği ihtimali bulunan körfeze yakın İskenderun Arsuz ve Belen ilçelerinde okullar tatil edilmişti. - HATAY

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 08:38 Kaynak: İHA

Belen, Arsuz, İskenderun, Güncel
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