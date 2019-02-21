Son Dakika Haberleri: İskenderun Körfezinde Gök Gürültüsü ve Şimşekler Geceyi Gündüze Çevirdi

İskenderun Körfezinde Gök Gürültüsü ve Şimşekler Geceyi Gündüze Çevirdi

17 dakika önce

İskenderun körfezinde gök gürültüsü ve şimşekler geceyi gündüze çevirdiHATAY - Hatay'da İskenderun Körfezi'nde gece boyunca etkili olan sağanak yağmur sırasında ortaya çıkan şimşekler, geceyi gündüze çevirdi.

İskenderun körfezinde gök gürültüsü ve şimşekler geceyi gündüze çevirdi

HATAY - Hatay'da İskenderun Körfezi'nde gece boyunca etkili olan sağanak yağmur sırasında ortaya çıkan şimşekler, geceyi gündüze çevirdi.
İskenderun'da gece boyunca etkili olan yağmur sırasında ortaya çıkan şimşekler, izleyenlere unutulmaz bir gösteri sundu. Kentin üzerinde birbiri ardına çakan şimşekler geceyi adeta gündüze çevirdi. İskenderunlular,ın gördükleri manzara karşısında ürkmelerine rağmen unutulmaz bir görsel şölen yaşadılar. Ağır çekimde görüntülenen şimşeklerin oluşumları muhteşem görüntüleri ortaya çıkardı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 01:10 Kaynak: İHA

Hatay, İskenderun, Genel
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