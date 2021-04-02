İskenderun Körfezi'nde yağmurlu hava ile günbatımı kartpostallık görüntü oluşturdu - Son Dakika

İskenderun Körfezi'nde yağmurlu hava ile günbatımı kartpostallık görüntü oluşturdu

İskenderun körfezinde gün batımıyla birlikte yağmur ve hortum manzaraları kartpostallık görüntüler oluşturdu.

İskenderun körfezinde gün batımıyla birlikte yağmur ve hortum manzaraları kartpostallık görüntüler oluşturdu. Hatay'ın İskenderun ilçesinde gün batımında yağmur bulut şimşek ve hortum manzaraları birbiri ardından çıkınca kartpostallık manzaralar oluştu. İki gündür sağanak yağmurların etkili olduğu İskenderun körfezinde yağmur bulutlarının hareketleri ve körfez açıklarında oluşan hortum görüntülendi. (Ahmet Seher/İHA)

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