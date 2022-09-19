"Denize sızan yakıt kaza anında çekilen bariyerlerle kontrol altına alınarak mekanik ve fiziksel temizleme yapılmakta olup, dalgıçlar marifetiyle 63,5 ton 'dizel oil' taşıyan yakıt tankları kapatılmış, yağ ve yakıt sızıntısı durdurulmuştur. Oluşan kirliliğe bariyer ile sosis ve emici pedlerle müdahale devam ederken, geminin sigorta şirketinin tayin ettiği teknik ekip yakıt tanklarının boşaltılması çalışmalarına başlamıştır."

Kaynak: AA

Denizcilik, İskenderun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İskenderun Limanı'nda batan gemideki yağ ve yakıt sızıntısı önlendi - Son Dakika

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