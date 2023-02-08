Yangın söndürme topu da yetmedi! İskenderun Limanı'nda deprem sonrası çıkan yangın devam ediyor - Son Dakika
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Yangın söndürme topu da yetmedi! İskenderun Limanı'nda deprem sonrası çıkan yangın devam ediyor

08.02.2023 11:05

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından İskenderun Limanı'nda devrilen konteynerlerde çıkan yangın henüz söndürülemedi. Hava Kuvvetlerinin uçağıyla dün akşam saatlerinde müdahale edilen ve alevlere atılan "yangın söndürme topu" sonrası söndüğü yönünde haberler yapılan yangına müdahalenin de devam ettiği kaydedildi.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler sonrasında limanda devrilen konteynerlerde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın sürüyor.

Yangın söndürme topu da atılmıştı! İskenderun Limanı'nda deprem sonrası çıkan yangın devam ediyor

HAVADAN MÜDAHALE DE DEVAM EDİYOR

Farklı illerden itfaiye ekipleri ve arazözlerin karadan, Hatay Orman Bölge Müdürlüğü helikopterlerinin de havadan müdahalesiyle alevler söndürülmeye çalışılıyor.

Yangın söndürme topu da atılmıştı! İskenderun Limanı'nda deprem sonrası çıkan yangın devam ediyor

YANGIN SÖNDÜRME TOPU DA ATILMIŞTI

Yangından yükselen dumanlar, İskenderun ilçesinin birçok noktasından görülüyor. Limandaki konteynerlerde 6 Şubat'ta çıkan yangına dün Kara Kuvvetlerinin helikopterleri ile Hava Kuvvetlerinin uçağı müdahale etmiş ve uçaktan alevlere "yangın söndürme topu" da atılmıştı.

Kaynak: AA
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İskenderun Limanı, Kahramanmaraş, İskenderun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yangın söndürme topu da yetmedi! İskenderun Limanı'nda deprem sonrası çıkan yangın devam ediyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yangın söndürme topu da yetmedi! İskenderun Limanı'nda deprem sonrası çıkan yangın devam ediyor - Son Dakika
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