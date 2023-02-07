İskenderun Limanı'nda devrilen konteynerler yangına neden oldu! Söndürme çalışmalarına devam ediliyor - Son Dakika
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İskenderun Limanı'nda devrilen konteynerler yangına neden oldu! Söndürme çalışmalarına devam ediliyor

07.02.2023 12:28

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen deprem esnasında devrilen konteynerler dün akşam saatlerinde İskenderun Limanı'nda yangına neden oldu. Gökyüzünü kaplayan kara bulutlar ilçenin birçok noktasından görülürken gece boyu süren yangına müdahale çalışmaları devam ediyor. TCSG Yaşam gemisinin de desteğiyle yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

İskenderun Limanı'nda dün depremin ardından devrilen konteynerlerde çıkan yangın sürüyor. Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremler sırasında dün henüz belirlenemeyen nedenle konteynerlerde çıkan yangın gece boyunca devam etti.

İskenderun Limanı'nda depremde devrilen konteynerlerde çıkan yangın devam ediyor

YÜKSELEN DUMANLAR BİRÇOK NOKTADAN GÖRÜLÜYOR

Çevreye yayılması nedeniyle büyüyen yangından yükselen dumanlar, İskenderun ilçesinin birçok noktasından görülüyor.

İskenderun Limanı'nda depremde devrilen konteynerlerde çıkan yangın devam ediyor

ALEVLERİ KONTROL ALTINA ALMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

TCSG Yaşam gemisinin de destek verdiği ekiplerin alevleri kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA
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Kahramanmaraş, İskenderun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İskenderun Limanı'nda devrilen konteynerler yangına neden oldu! Söndürme çalışmalarına devam ediliyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: İskenderun Limanı'nda devrilen konteynerler yangına neden oldu! Söndürme çalışmalarına devam ediliyor - Son Dakika
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