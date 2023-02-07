İskenderun Limanı'nda dün depremin ardından devrilen konteynerlerde çıkan yangın sürüyor. Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremler sırasında dün henüz belirlenemeyen nedenle konteynerlerde çıkan yangın gece boyunca devam etti.

Kaynak: AA

Kahramanmaraş, İskenderun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İskenderun Limanı'nda devrilen konteynerler yangına neden oldu! Söndürme çalışmalarına devam ediliyor - Son Dakika

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