Hatay 'ın İskenderun ilçesinde, İskenderun Limanı'nda devrilen konteynerlerden başlayan yangına ekipler 3 gündür müdahale ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait TSCG gemisi de yangın söndürme çalışmalarına destek verirken, TSK 'ya ait bir uçakta liman üstüne yangın söndürme topu atıyor.

Kaynak: İHA

İskenderun Limanı, İskenderun, Türkiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › İskenderun Limanı'ndaki yangın 3. gününde böyle görüntülendi - Son Dakika

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