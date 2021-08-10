İSKENDERUN LİMANINA YANAŞMAK İÇİN AÇIKTA BEKLEYEN GEMİDE YANGIN ÇIKTI-2 - Son Dakika

HATAY'ın İskenderun ilçesi açıklarında, konteyner gemisinde yangın çıktı. Sahil Güvenlik ekipleri, alevleri söndürmek için çalışma başlattı.
Libya'dan yola çıktığı öğrenilen, Komorlar bandıralı konteyner gemisinde, İskenderun Körfezi'ndeyken henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Sahil Güvenlik ekipleri, 'Manassa Flower-M' isimli gemideki alevlerin söndürülmesi için çalışma başlattı.
Kaynak: DHA
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