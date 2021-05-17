İskenderun limanında yakalanan 1072,6 kilogram 'Captagon' cinsi uyuşturucu madde - Son Dakika

İskenderun limanında yakalanan 1072,6 kilogram 'Captagon' cinsi uyuşturucu madde
17.05.2021 10:20
İskenderun limanında yakalanan uyuşturucuların sergilenmesi HATAY - Gümrük Muhafaza ekiplerince İskenderun Limakport Limanında yakalanan 1072,6 kilogram 'Captagon' cinsi uyuşturucu madde basın mensuplarına gösterildi.
İskenderun limanında yakalanan uyuşturucuların sergilenmesi HATAY - Gümrük Muhafaza ekiplerince İskenderun Limakport Limanında yakalanan 1072,6 kilogram 'Captagon' cinsi uyuşturucu madde basın mensuplarına gösterildi.
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