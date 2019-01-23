Son Dakika Haberleri: İskenderun Meydan Mahallesi'nin Yağmur Suyu Tıkanıklığı Giderildi

İskenderun Meydan Mahallesi'nin Yağmur Suyu Tıkanıklığı Giderildi

1 saat önce

HATSU, açık yağmur suyu kanallarının ıslah yapılarak oluşan su birikintilerinin önlendiğini duyurdu.

İskenderun Meydan Mahallesi'nin Yağmur Suyu Tıkanıklığı Giderildi, System.String[]

Yağmur sorunları ile mücadele kapsamında projelerine devam eden Genel Müdürlük, kum ve katı atıklar ile tıkanarak yağmursuyu birikintisine neden olan bölgeleri tespit ederek temizleme çalışmalarının sürdüğünü aktardı.

Yağmur yağışlarının ardından oluşan su birikintilerinin deşarjını sağlamak için yağmursuyu ızgaraları ve yağmursuyu kanallarının temizlendiğini belirten HATSU, İskenderun ilçesine bağlı Meydan Mahallesi'nde oluşan su birikintilerini önlemek amacıyla yağmur sularının açık kanallar ile denize deşarj edilen bölgede oluşan tıkanıklığı jcb kepçe aracı ile temizlenmesinin ardından sorunun giderildiğini açıkladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 01:55 Kaynak: Bültenler

İskenderun, Meydan Mahallesi, Güncel
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