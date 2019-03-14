Son Dakika Haberleri: İskenderun Millet Parkı Açılıyor

İskenderun Millet Parkı Açılıyor

1 saat önce

İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil, İskenderun Millet Parkı'nın halkın hizmetine açılacağını belirtti.

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İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil, İskenderun Millet Parkı'nın halkın hizmetine açılacağını belirtti.

Belediye Başkanı Seyfi Dingil, başkan yardımcıları ve daire müdürleri ile birlikte eski karayolları arazi içerisinde yapımı tamamlanan İskenderun Millet Parkı'nda incelemelerde bulundu.

Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Seyfi Dingil, "Fener Caddesi üzerinde eski Karayolları arazisine yaptığımız Millet Parkı açılıyor. Kent insanının sosyal, kültürel alanda birçok ihtiyacına cevap verecek olan bu parkı İskenderun'a kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Yaklaşık 50 dönüm üzerine inşa edilen İskenderun Millet Parkı halkımızın nefes alacağı bir yer haline dönüşecek. İçerisinde yürüyüş parkuru, koşu yolu, bisiklet yolu, amfi tiyatro, yazlık sinema, kermes alanı, 750 araçlık otopark, basketbol, voleybol sahası ve biyolojik arıtmalı gölet bulunuyor" dedi.

Belediye Başkanı Seyfi Dingil, İskenderun Millet Parkı'nın 19 Mart 2019 Salı günü saat 17.00'de düzenlenecek törenle hizmete açılacağını belirterek, "İskenderun için böylesi güzel bir projeye imza attığımız için de mutluyuz. Parkın yapımında emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. İskenderun için kalıcı bir eser bırakmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İskenderun halkı hizmetin en güzelini hak ediyor. Hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu. - HATAY

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 02:03 Kaynak: İHA

İskenderun, Güncel
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