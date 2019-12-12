İskenderun-Payas otoyolu ücretsiz oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel İskenderun-Payas otoyolu ücretsiz oldu - Son Dakika

İskenderun-Payas otoyolu ücretsiz oldu

6 saat önce

AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Payas-İskenderun otoyolunun ücretsiz olduğunu kaydetti.

İskenderun-Payas otoyolu ücretsiz oldu, System.String[]

AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Payas- İskenderun otoyolunun ücretsiz olduğunu kaydetti.

Yayman, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın Hatay ziyaretinde verdiği sözün gerçekleşmesinden memnuniyet duyduğunu belirtti.

Toprakkale-İskenderun otoyolunun, Payas-İskenderun ücret toplama istasyonları arasındaki kesiminin geçiş ücretinden muaf tutulduğunu aktaran Yayman, "Sayın Cumhurbaşkanımıza bu güzel karar için şükranlarımızı sunuyoruz. Hatay milletvekillerimizin üstün gayretiyle otobanın önemli bir kısmı ücretsiz hale geldi." ifadesini kullandı.

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Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 01:04 Kaynak: AA
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