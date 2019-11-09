İskenderun polisinden dedektör köpeklerle uyuşturucu baskını

HATAY - İskenderun ilçe emniyet müdürlüğüne bağlı 200 polis, 3 K9 dedektör köpeği eşliğinde uyuşturucu satıcılarının bulunduğu bölgelere anlık baskınlar gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında 7 kişi gözaltına alındı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarının yoğun olarak bulundukları bölgelere 200 polis ve 3 K9 dedektör köpek ile anlık uygulama yapıldı. Uyuşturucu operasyonlarını aratmayan görüntülerin ortaya çıktığı uygulamalarda üzerlerinde içimlik esrar maddesi ve kaptagon hap ele geçirilen 7 şahıs gözaltına alındı. İskenderun'da son günlerde ardı ardına gerçekleştirilen sıkı denetimler ve uygulamalara bağlı olarak uyuşturucu ile mücadele kapsamında gerçekleştirilen ve uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan sokak uygulamalarının devam edeceği bildirildi.