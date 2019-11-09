Son Dakika Haberleri: İskenderun polisinden dedektör köpeklerle uyuşturucu baskını
Son Dakika 3. Sayfa İskenderun polisinden dedektör köpeklerle uyuşturucu baskını

İskenderun polisinden dedektör köpeklerle uyuşturucu baskını

6 saat önce

İskenderun polisinden dedektör köpeklerle uyuşturucu baskınıHATAY - İskenderun ilçe emniyet müdürlüğüne bağlı 200 polis, 3 K9 dedektör köpeği eşliğinde uyuşturucu satıcılarının bulunduğu bölgelere anlık baskınlar gerçekleştirdi.

İskenderun polisinden dedektör köpeklerle uyuşturucu baskını

HATAY - İskenderun ilçe emniyet müdürlüğüne bağlı 200 polis, 3 K9 dedektör köpeği eşliğinde uyuşturucu satıcılarının bulunduğu bölgelere anlık baskınlar gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında 7 kişi gözaltına alındı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarının yoğun olarak bulundukları bölgelere 200 polis ve 3 K9 dedektör köpek ile anlık uygulama yapıldı. Uyuşturucu operasyonlarını aratmayan görüntülerin ortaya çıktığı uygulamalarda üzerlerinde içimlik esrar maddesi ve kaptagon hap ele geçirilen 7 şahıs gözaltına alındı. İskenderun'da son günlerde ardı ardına gerçekleştirilen sıkı denetimler ve uygulamalara bağlı olarak uyuşturucu ile mücadele kapsamında gerçekleştirilen ve uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan sokak uygulamalarının devam edeceği bildirildi.

İskenderun polisinden dedektör köpeklerle uyuşturucu baskını

İskenderun, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 07:50 Kaynak: İHA
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