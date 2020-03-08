İskenderun polisinden Kadınlar Günü kutlaması - Son Dakika

İskenderun polisinden Kadınlar Günü kutlaması
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde polisler uygulamada durdurdukları araçlardaki kadınlara karanfil vererek Dünya kadınlar günlerini kutladıİçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ve trafik polisleri şehrin 5 ayrı noktasında yaptıkları yol uygulamalarında kadın sürücülerin ve araçta...
Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 03:58 Kaynak: İHA
Hatay'ın İskenderun ilçesinde polisler uygulamada durdurdukları araçlardaki kadınlara karanfil vererek Dünya kadınlar günlerini kutladı
İçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ve trafik polisleri şehrin 5 ayrı noktasında yaptıkları yol uygulamalarında kadın sürücülerin ve araçta bulunan kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutladılar. Önce şaşıran karanfilli görünce mutlu olan kadın sürücüler ve yolcular İskenderun polisine teşekkür ettiler. - HATAY
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