İskenderun polisinden Kadınlar Günü kutlaması - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İskenderun polisinden Kadınlar Günü kutlaması - Son Dakika

İskenderun polisinden Kadınlar Günü kutlaması

6 saat önce

Hatay'ın İskenderun ilçesinde polisler uygulamada durdurdukları araçlardaki kadınlara karanfil vererek Dünya kadınlar günlerini kutladıİçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ve trafik polisleri şehrin 5 ayrı noktasında yaptıkları yol uygulamalarında kadın sürücülerin ve araçta...

İskenderun polisinden Kadınlar Günü kutlaması, System.String[]

Hatay'ın İskenderun ilçesinde polisler uygulamada durdurdukları araçlardaki kadınlara karanfil vererek Dünya kadınlar günlerini kutladı


İçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ve trafik polisleri şehrin 5 ayrı noktasında yaptıkları yol uygulamalarında kadın sürücülerin ve araçta bulunan kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutladılar. Önce şaşıran karanfilli görünce mutlu olan kadın sürücüler ve yolcular İskenderun polisine teşekkür ettiler. - HATAY

Emniyet Müdürlüğü, İskenderun, Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 03:58 Kaynak: İHA
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