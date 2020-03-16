İskenderun polisinden uyuşturucu denetimleri - Son Dakika
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İskenderun polisinden uyuşturucu denetimleri

17 dakika önce

İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucuyla mücadele kapsamında denetim yaptı.

İskenderun polisinden uyuşturucu denetimleri, System.String[]

İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucuyla mücadele kapsamında denetim yaptı.

Ekipler, narkotik köpeklerinin de katılımıyla kent genelinde yürütülen uygulamada şüpheli kişi ve araçlarda arama gerçekleştirdi.

Aramalarda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü, İskenderun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 09:46 Kaynak: AA
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