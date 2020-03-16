İskenderun polisinden uyuşturucu denetimleri - Son Dakika

İskenderun polisinden uyuşturucu denetimleri
17 dakika önce
İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucuyla mücadele kapsamında denetim yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 09:46 Kaynak: AA
İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucuyla mücadele kapsamında denetim yaptı.
Ekipler, narkotik köpeklerinin de katılımıyla kent genelinde yürütülen uygulamada şüpheli kişi ve araçlarda arama gerçekleştirdi.
Aramalarda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
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