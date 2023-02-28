Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği İskenderun'da tek zarar yapılarda oluşmadı. Depremin etkisiyle İskenderun sahil şeridinde de zeminde hasarlar oluştu. Sahil bandında bulunan yürüyüş yolunda deprem nedeniyle yarıklar oluştuğu görüldü. Aynı bölgedeki toprak alanda oluşan yarıklar ve çökmeler dron ile havadan görüntülendi. Toprakta oluşan yarıklardan çıkan su ve sitrik killerde dikkatlerden kaçmadı.

Kaynak: İHA

İskenderun, Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › İskenderun sahil bandında oluşan yarıklar böyle görüntülendi - Son Dakika

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