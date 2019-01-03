İskenderun Sanayi Sitesi'nde Deforme Olan Altyapı Hattı Yenilendi

ALO 185 HATSU Çağrı Merkezine gelen bildirimler sonrasında kötü koku ve tıkanıklık şikâyetlerine ivedi şekilde müdahale gerçekleştirildiğini belirten HATSU Genel Müdürlüğü, oluşan arızalara yapılan hızlı müdahaleler sayesinde vatandaşların rahat bir nefes aldığını vurguladı.

İskenderun ilçesi sanayi sitesi esnafları tarafından yapılan şikâyetler doğrultusunda Sanayi Sokak'ta inceleme yapan HATSU ekipleri,eski kanalizasyon hattının kırılması sonucu tıkanıklık oluştuğunu tespit ederek arıza oluşan hattı yeniledi ve bağlantılarını yaparak sorunu giderdi.