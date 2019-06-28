Son Dakika Haberleri: İskenderun şehidini uğurladı
Son Dakika Güncel Haber

İskenderun şehidini uğurladı

1 saat önce

ŞANLIURFA'da eğitim sırasında rahatsızlanan, kaldırıldığı hastanede şehit olan Uzman Çavuş Mehmet Dursun (24), memleketi Hatay'ın İskenderun ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.

İskenderun şehidini uğurladı, System.String[]
ŞANLIURFA'da eğitim sırasında rahatsızlanan, kaldırıldığı hastanede şehit olan Uzman Çavuş Mehmet Dursun (24), memleketi Hatay'ın İskenderun ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.
Şanlıurfa 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda görevli Uzman Çavuş Mehmet Dursun'un cenazesi, İskenderun'da son kez baba evine götürülerek helallik alındı. Dursun'un cenazesi daha sonra, Kaptan Mehmet Paşa Camisi'ne getirildi. Burada düzenlenen törene, Hatay Valisi Rahmi Doğan, AK Parti Hatay Milletvekili Abdulkadir Özel, İskenderun Kaymakamı İskender Yönden, İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Alparslan Kılınç, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, Hatay  Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Kaya, İskenderun Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli ve askeri erkan ile vatandaşlar katıldı. Cenazede gözyaşı döken şehidin babası Ayhan Dursun, annesi Ayşe ve kız kardeşleri güçlükle ayakta durabildi. 
Cuma namazı sonrası şehit Uzman Çavuş Mehmet Dursun'un cenaze namazını İl Müftüsü Hamdi Kavillioğlu ile ilçe müftüsü Osman Şekerci birlikte kıldırdı. Cami avlusundan omuzlara alınan şehidin cenazesi top arabasına konuldu. Kortej eşliğinde İskenderun Şehitliği'ne götürülen şehit Uzman Çavuş Dursun, gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.


- Hatay
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 02:48 Kaynak: DHA
Hatay, İskenderun, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hakkari'den acı haber! Kaza kurşunuyla yaralanan askerimiz şehit oldu Hakkari Çukurca'da hain saldırı: 1 askerimiz şehit oldu Son dakika! MİT TIR'larının durdurulmasına ilişkin davada karar verildi Yılın tabanca ödülü Türk markası Canik'e verildi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.6.2019 16:27:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İskenderun şehidini uğurladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]