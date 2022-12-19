İskenderun'da gökyüzünde süzülen cisim güvenlik güçlerini alarma geçirdi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde akşam saatlerinde gökyüzünde görüntülemen ve denize doğru alçalan cisim güvenlik güçlerini alarma geçirdi.

PARAŞÜTÇÜYE BENZETİLDİ

Günbatımı manzarası fotoğraflamak için balıkçı barınağında bulunan muhabirin manzara çekerken fark ettiği görüntü önce bir yamaç paraşütçüsüne benzetildi. Hareketsiz bir paraşütçü olduğu düşünülen cismin sahil üzerinden açık denize doğru ilerlemesi bölgedeki balıkçılarında dikkatini çekti.

ARAŞTIRMALAR SÜRÜYOR

Durumun 112 ve sahil güvenliğe bildirilmesi ile ekipler olay yerine geldiler. Polisler karadan sahil güvenlik ise iki ekip olarak denizden araştırmaya başladılar. Uçarak İskenderun üzerinden denize doğru alçalan cismin ne olduğu ile ilgili araştırmalar devam ediyor.