İskenderun'da gökyüzünde süzülen cisim güvenlik güçlerini alarma geçirdi - Son Dakika
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İskenderun'da gökyüzünde süzülen cisim güvenlik güçlerini alarma geçirdi

20.12.2022 09:08

Hatay'ın İskenderun ilçesinde gökyüzünde görüntülenen ve denize doğru alçalan cismi gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler karadan ve denizden tanımlanamayan cisim hakkında araştırma gerçekleştirdi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde akşam saatlerinde gökyüzünde görüntülemen ve denize doğru alçalan cisim güvenlik güçlerini alarma geçirdi.

PARAŞÜTÇÜYE BENZETİLDİ

Günbatımı manzarası fotoğraflamak için balıkçı barınağında bulunan muhabirin manzara çekerken fark ettiği görüntü önce bir yamaç paraşütçüsüne benzetildi. Hareketsiz bir paraşütçü olduğu düşünülen cismin sahil üzerinden açık denize doğru ilerlemesi bölgedeki balıkçılarında dikkatini çekti.

Yer: İskenderun! Gökyüzünde görüntülenen cisim güvenlik güçlerini alarma geçirdi

ARAŞTIRMALAR SÜRÜYOR

Durumun 112 ve sahil güvenliğe bildirilmesi ile ekipler olay yerine geldiler. Polisler karadan sahil güvenlik ise iki ekip olarak denizden araştırmaya başladılar. Uçarak İskenderun üzerinden denize doğru alçalan cismin ne olduğu ile ilgili araştırmalar devam ediyor.

Kaynak: İHA
YORUMLAR (1)
500
17 kilo 274 gram esrar ele geçirildi 17 kilo 274 gram esrar ele geçirildi

İskenderun, Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İskenderun'da gökyüzünde süzülen cisim güvenlik güçlerini alarma geçirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İskenderun'da gökyüzünde süzülen cisim güvenlik güçlerini alarma geçirdi - Son Dakika
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