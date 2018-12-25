İskenderun Teknik Üniversitesi'nden Kitap Fuarı
1 saat önce
Hatay'ın İskenderun ilçesinde düzenlenen kitap fuarının resmi açılış töreni, İskenderun Teknik Üniversitesi'nin (İSTE) merkez yerleşkesinde gerçekleştirildi.
Hatay
'ın İskenderun
ilçesinde düzenlenen kitap fuarının resmi açılış töreni, İskenderun Teknik Üniversitesi'nin (İSTE) merkez yerleşkesinde gerçekleştirildi.
İSTE tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen kitap şölenine 50 yayınevi katılım sağlarken, fuar yıl sonuna kadar 10 gün boyunca açık kalacak.
Roman, hikaye, şiir, hazırlık kitapları gibi neredeyse literatürdeki her çeşit kitabın stantlarda yerini aldığı fuarda ayrıca çok sayıda şair ve yazar kitapseverlerle buluştu.
Açılışta bir konuşma yapan İSTE Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli
, kitabın hayatlarında en önemli arkadaş olduğunu söyledi.
Dereli, "Kitap zihni geliştirir. Kitap bizi ve ülkeyi geliştirir. Kitap okumamız gerektiğini kitabımız ve töremiz bize söyler. Eğer kitap okursak okuduklarımızı anlarsak okuduklarımızı yaparsak çok daha ileri bir ülke haline geliriz." ifadelerini kullandı.
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 02:42 Kaynak: AA
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